中国国铁关注《2035去台湾》 网民：期待南昌局台北段

继大陆国台办发言人朱凤莲昨天回应网络歌曲《2035去台湾》后，中国国家铁路集团有限公司旗下官方微信公号“中国铁路”也发文对该网络歌曲表达关注。文章说，去年12月26日，经过近七年建设的大陆离台湾岛最近的铁路——福平铁路开通运营。 有网民留言称，期待中国铁路南昌局集团有限公司台北客运段。

朱凤莲昨天在例行新闻发布会上就台媒提出大陆传唱《2035去台湾》引台湾民众焦虑的问题回应说，这首歌和《坐上高铁去台北》应该有异曲同工之处，实际上反映了两岸民众对实现京台高铁从福建到台北的远景规划的美好愿望。

中国国家铁路集团有限公司旗下官方微信公众号“中国铁路”随后也发布了一则综合媒体报道的文章。文章说，从交通基础设施建设角度来看，新华社今年2月公布中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，这份交通规划包含6条主轴、7条走廊、8条通道，线网总规模将达到70万公里左右。台北就被规划在京津冀—粤港澳这条主轴当中。

文章还说，早在2017年2月，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中，台北被规划到北京至港澳台运输通道。起自北京，经衡水、菏泽、商丘、九江、南昌、赣州、深圳，至香港（澳门）；支线经合肥、黄山、福州，至台北。

文章指出，去年12月26日，经过近七年建设，祖国大陆离台湾岛最近的铁路——福平铁路开通运营。高铁直达福建第一大岛平潭，距台湾新竹仅68海里的平潭，是祖国大陆距离台湾岛最近处。

有网民在这篇文章下留言表示：“期待中国铁路南昌局集团有限公司台北客运段”。还有网友留言：“想象一下，若干年后，台湾同胞坐着高铁到祖国各地观光旅游，欣赏美景，品尝美食，惊叹祖国的变化，那时候，肯定会心怀作为中国人的骄傲！”

《2035去台湾》是大陆歌手孟煦东和庞惠晨今年9月18日发行的一首歌曲，歌词大意为：就在那2035年，去看看那外婆澎湖湾，还有那脚印两对半，去看看那情歌阿里山，还有那神奇的日月潭。