中国商务部将适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于明年1月1日正式生效。中国商务部今天（11日）宣布将适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为提高水平实施协定做好指导和服务。

中国商务部今天召开例行新闻发布会，在被问及如何接待RCEP机遇及将发挥怎样的作用时，作出以上宣布。

商务部发言人束珏婷指出，RCEP的生效是东亚区域经济一体化的重大发展，将有利拉动区域内贸易投资增长，提升区域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。

束珏婷表示，目前中国实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

关于商务部所即将扮演的角色，束珏婷说，商务部将推进生效后的各项实施工作，指导产业深入与RCEP政策对接，把握RCEP市场开放机遇，实现贸易投资高质量发展，以促进产业升级，并推动成员国间产业链深度融合。

为此，束珏婷宣布商务部将适时出台相关指导意见，为各地方、各行业高水平实施协定做好指导和服务。

由日本、中国及亚细安（ASEAN）等15个国家加入的RCEP将于2022年1月1日在中国、澳大利亚等10个国家率先生效，这是中国与日本签署的第一份相同的经济伙伴关系协议。在该协议下，中日互相削减、免除关税，互推GDP增长，两国经济关系将更加密不可分。