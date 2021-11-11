美媒：中国考虑放宽房地产政策限制 以帮助开发商脱手资产

中国监管机构担心其对房地产业借贷的限制会令金融风险蔓延，正在考虑放宽规定，让陷入困境的开发商可以通过出售资产，来避免出现违约和对更广泛的经济构成打击。

目前，去年底出台的限制房地产公司借款额度的规定（即所谓的杠杆率“三条红线”）非常严格，损害了中国恒大等开发商出售资产以偿还债务的能力。

《华尔街日报》引述消息人士透露，中国央行正在考虑为资金紧张的房地产公司开辟一条脱手项目的途径，允许买家（可能是国有企业）在不让项目相关债务影响自身负债率的情况下接管资产。

房地产业借贷规定可能放松凸显出，中国政府在应对规模过于庞大的房地产行业的问题之际，日益面临两难困境。房地产行业以及建筑等相关行业合计占中国经济总产出的近三分之一。近来中国房地产行业违约风险不断上升，已经搅动了全球市场，中国经济也因此面临急剧放缓风险。

这些消息人士说，这一潜在举措是对旨在控制房地产投机并减少经济对该行业依赖的更广泛政策的调整，而不是改变这一政策。他们说，房地产借贷限制可能会实施长达四年。

据报道，中国政府认为中国某些经济领域过度资本化并着手清理，挤压房地产市场泡沫成为这场运动的一个重要部分。政府要求监管机构收紧房地产信贷阀门，并推动扩大房地产税试点。

中国央行已经公开表示开发商违约风险可控，该央行面临的挑战是如何坚守初衷、打破开发商疯狂借贷带动房地产价格不断上涨的恶性循环，同时防止出现可能破坏整个金融系统稳定的大范围违约。维持金融系统稳定是中国央行另一个重要职责。

随着打压房地产带来的痛苦从私营开发商蔓延至国有开发商以及投资者和地方政府，在中国社会的很多角落都能听到要求放宽政策的呼声。

据《华尔街日报》看到的一份会议纪要，周一，中国最高政府决策机构国务院的高级官员与深圳的十几位房地产和银行业高管进行了讨论，以评估他们的担忧，当时很多人谈到了房地产行业的严峻形势，以及对经济其他领域的连锁影响。

会议纪要显示，佳兆业集团执行董事李海鸣在会上表示，民营开发商面临严重流动性紧张问题，可能遭遇项目烂尾困境。佳兆业集团是一家私营开发商，上周拖欠了对投资者的一笔付款。

李海鸣向与会官员建议，应允许银行继续放贷和延长贷款期限。这些官员来自国务院发展研究中心，该智库负责向决策者提供建议。据此次会议纪要显示，李海鸣还表示，应支持国企从有困难的开发商手中收购项目，以帮助开发商补充现金流并建立市场信心。

《华尔街日报》指出，眼下国企不愿出手收购，主要是因为这种收购会将任何被收购项目的相关债务归入收购方的资产负债表，可能会影响收购方的借款能力。许多资金紧张的开发商因此难以出售资产并向债权人兑付。

上述消息人士称，中国央行目前正考虑允许进行这种收购活动，以此放宽房地产行业的借款限制。为此，中国央行可能会选择在根据杠杆率衡量收购方借款能力时，不考虑收购方接手相关资产时所承担的债务额。这将为一些开发商开辟一条渠道，使其在当前现金紧张的困境中得以生存。

其中一名知情人士称，这提供了一线生机，不再是死路一条。

金融监管机构已开始适当放松一些规定，力图稳定市场，包括允许一些开发商在中国出售中期债券，以及采取措施使开发商更容易偿还欠外国投资者的美元债务。据上述人士称，中国最高证券监管机构还在考虑，对计划通过出售资产支持证券来融资的开发商重新启动申请程序。

但总体紧缩基调意味着，无论是房地产市场还是中国经济都将面临更大阻力。据报道，总部设在北京的智库中国金融四十人论坛发表了一篇题为《如何防范房地产市场硬着陆风险》的文章，预测如果房地产投资和销售下降15%，可能给中国经济增长率带来1.5个百分点的拖累。