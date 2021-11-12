中国男足平阿曼 出线仅剩理论希望

昨天进行的2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强赛第五轮比赛中，中国男足在领先情况下最终被阿曼1比1逼平，未能取得12强赛第二场胜利，出线仅剩理论希望。

综合新华社、澎湃新闻和新浪体育报道，中国队主教练李铁赛后表示，总的来说有些遗憾，国足球员整场表现都非常不错，大家都抱着必胜的信心，对最终结果有些失望。李铁说：“本来应该是带着三分走的，但足球就是这样。我们进了一个定位球，然后丢了一个定位球。双方是（实力）很接近的球队，1比1的结果也是正常的。”

李铁还表示，国足长期集训已近90天时间，球员们还保持着很强的斗志，到最后一分钟也没有放弃。

他说：“我很为我的球员感到骄傲。他们放弃了很多东西，坚持比赛，每一分钟都很努力。”

对于比赛中的换人，李铁表示，60多分钟的时候，洛国富活动能力有所下降，在边路的防守有些对不上位置，当时对手急于扳平比分，在两侧创造了很多机会。所以换上吴兴涵，在边路增加活力和加强防守，而蒿俊闵的出场能加强对中场的控制。

12强赛五轮过后，沙特积13分领跑，澳大利亚10分紧随其后，日本9分第3，阿曼7分第4，中国队仅积45分排名倒数第2，落后榜首9分，落后第3的日本也已经5分，出线仅剩理论希望。