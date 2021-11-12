美媒：习近平或邀拜登参加北京冬奥会

美媒引述消息人士称，中国国家主席习近平可能会邀请美国总统拜登参加北京冬奥会。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）今天（12日）引述两位消息人士称，习近平可能将在下周与拜登视频会晤时，以个人名义邀请对方参加于明年2月举办的北京冬奥会。

习近平暂定于下周一（15日）傍晚与拜登举行视频会晤。

CNBC分析认为，习近平的邀请对拜登来说将会是一个难题，若拜登拒绝邀请，将让两国关系更加紧张；若拜登接受邀请，就等于间接反驳了美国内部针对民主和人权问题所喊出的口号。

美国人权运动组织及联邦议员曾呼吁美国政府采取措施抵制北京冬奥会，原因是中国对新疆维吾尔人以及其他少数族群所采取的措施已构成“种族灭绝”。

据美国之音报道，美国国务院发言人普赖斯在今年4月曾表示，希望与同盟国讨论联合抵制冬奥会的问题，但后来国务院收回了该言论，表示美国没有在考虑抵制北京冬奥会，并强调对冬奥会的立场没有改变。

美媒Politico的报道指出，下周一举办的习拜会将会是中美关系的最大机会。即使这次会谈不会取得重大突破，但可能就一系列议题提出倡议，包括放宽签证限制、建立双边核武谈话、以及可能的缓和贸易摩擦框架等，以展现双边期望由对抗转向合作的决心。

据路透社引述中国官员说，中国方面希望中美关系能避免对抗，专注于“积极抗争”，并能在推动气候变化及结束冠病疫情等议题上合作。

这名官员表示，中美两国已在第26届联合国气候变化大会（COP26）上公布了一项促进合作应对气候变化的框架协议，这为两国接下来的峰会发出了“积极的信号”。

他补充说，中美竞争就像高尔夫比赛，双方都专注于自己能有更好的表现，而不是如拳击赛般，试图击倒对方。