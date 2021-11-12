中国官媒：热炒“元宇宙”概念股不可取

中国官媒《经济日报》今天（12日）发表文章称，“元宇宙”应是一项长期投资建设的系统性工程，其基本面还有待时间验证，短期热炒不可取。

文章指出，当前A股市场“元宇宙”概念股受到资金追捧，11月刚过去一旬，就有相关概念股票涨了超过60%甚至80%。

文章写道，客观来说，“元宇宙”概念确实画了一张行业发展的“大饼”，整合多种新技术而产生新型虚实相融的互联网应用和社会形态，可能带来长期投资机会。

不过文章接下来指出，反观中国国内被热炒的“元宇宙”概念股，公司大多为游戏软件公司，与国外互联网公司的“元宇宙”概念相去甚远，并表示，一个让游戏更加真实的“元宇宙”恐难以吸引资金的持续流入。

文章指出，要判断行业是否具有成长性，首先要看应用终端是否普及，能否建立虚拟和现实的联系，其次要有真实的内容建设及落地场景。

当“元宇宙”终端产品的销量提升，带动终端厂商、代工厂需求提升；内容公司开始提供出其他具有社交属性的内容产品；不断有新技术和公司对“元宇宙”的各个组成部分进行优化时，这个行业才真正开始走向成熟。

文章认为，“元宇宙”离进入寻常百姓家还很遥远。过多的资金炒作题材概念，不利于资本市场健康发展。文章并呼吁监管部门应密切关注市场动态、关注账户联动、关注异常交易，依法依规严肃查处操纵市场行为，净化市场生态。

所谓元宇宙（metaverse），指的是利用手机、平板电脑、增强现实（Augmented Reality，简称AR）及虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）眼镜等各类设备，以虚拟替身方式进入沉浸式的虚拟空间，在虚拟世界的活动中获得前所未有的真实体验。