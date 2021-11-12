钟南山：精准防控非常重要 不能层层加码

中国工程院院士钟南山昨天指出，“精准防控非常重要，但不能层层加码，这会影响经济发展。”钟南山认为，此轮本土疫情也在进行精准的追踪防控，还是有办法把疫情控制在有限的范围之内。

综合第一财经和南方日报报道，钟南山在2021年全球市长论坛全体大会上表示，当前中国防疫政策的指导思想是生命至上，对疾病进行强力控制。从经验来看，中国冠病感染者人数在去年3月达到高峰后，到现在经过20个月，只增加了约4万感染者，为国家重启经济赢得了时间。

钟南山表示，目前全球各国主要有四种防疫方法，包括强力控制、压制、遏制和不采取任何措施。现在总结看来，强力控制和压制是有效的，必须要这么做。中国主要采取强力控制的方法，政府要考虑的是如何平衡全民健康与经济发展。一方面要做到精准防控，另一方面要重启经济。

什么时候才能开放，走向正常？钟南山指出了几个前提，首先是目前全球因新冠病毒感染的病死率超过1%，但还需要继续降下来，其次是传播系数也要降下来，这样才能完全开放。

具体而言，可以从三方面入手，一是全民接种疫苗；二是社区防控常态化，但不能加码；三是要研究有效药物。

钟南山表示，在疫苗接种方面，现在需要考虑的是打第三剂加强针，从全球的情况来看，不管是西方的疫苗还是中国的疫苗，半年内效果较好，但半年后效果减弱，这是现实，这个问题全球都没解决，未来仍然需要做进一步研究。从最新的资料来看，第三针接种后抗体增加很快，和接种两剂疫苗的最高点差不多，所以免疫时间会更长。

钟南山还说，群体免疫的产生靠两条途径。一是采取无干扰下的感染，即自然感染，但需70%至80%的人群被感染，按照2.1%的死亡率计算，通过自然感染实现群体免疫，全球死亡人数将达到1264万人，钟南山表示这条途径是不现实、不科学、不人道的。

另一种实现群体免疫的方式为大规模疫苗接种，即使大部分人有免疫力，从而遏制传染病传播，这需要2至3年时间的全球协作来实现。

目前，中国“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。自10月17日西安报告2例阳性病例以来，本轮国内疫情已导致一千多人感染。根据国家卫健委6日公布的信息，病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起。

此外，国家卫健委的数据显示，截至2021年11月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗235552.5万剂次。