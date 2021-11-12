中共中央政策研究室主任：习近平核心地位众望所归

中共中央政策研究室主任江金权说，习近平成为党的核心、人民领袖、军队统帅是众望所归、当之无愧。

据新华社报道，中共中央今天举行新闻发布会，介绍十九届六中全会精神，解读《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》内容。

江金权在回答关于确立习近平核心地位和习近平思想指导地位的问题时指出，中共这样一个有着9500多万党员的大党，如果党中央没有核心、全党没有核心，“那是不可想象的，是很容易搞散的，是什么事情也办不成的”。

江金权说，十八大以来，中共和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有以习近平为核心的党中央领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想指引航向。

江金权说，确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，是“时代呼唤、历史选择、民心所向”。习近平成为党的核心、人民领袖、军队统帅是“众望所归、当之无愧”。

江金权说，十八大以来，习近平洞察时代风云、把握时代脉搏、引领时代潮流，“以非凡理论勇气提出一系列原创性战略思想和创新理念，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想”。这一重要思想，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，为推进民族复兴伟业提供了科学行动指南。

江金权说，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，中共就能在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局深度演进互动的复杂条件下，坚持正确前进方向，乘风破浪不迷航；就能始终把握发展规律，运用科学世界观和方法论谋划事业发展、应对风险挑战，带领中国各族人民不断开辟中华民族伟大复兴的光明前景。

昨天闭幕的中国共产党十九届六中全会通过中共第三份关于历史问题的决议。全会强调中共总书记习近平核心地位和习近平思想指导地位，对中共实现第二个百年目标的“决定性意义”。

出席今天新闻发布会的有中共中央宣传部副部长王晓晖、中央政策研究室主任江金权、中央财经委员会办公室副主任韩文秀、中央党史和文献研究院院长曲青山。