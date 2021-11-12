天猫低调公布双11总交易额超5000亿人民币

中国电子商务巨头阿里巴巴集团旗下天猫平台今年双十一促销活动商品交易总额(GMV)达到人民币5403亿元(约1145亿新元)，同比增长约14%。不过，和以往不同，今年天猫双十一没有设置实时数据屏，天猫副总裁吹雪昨天回应称，这是因为在天猫的长期战略中，商家和消费者体验现在变得更加重要了。

综合每日经济新闻、界面新闻和快科技报道，昨天开售第一小时，超过2600个品牌成交额超过去年首日全天；截至昨晚23时，698个中小品牌的成交额实现从百万级到千万级的跨越；78个去年双11成交额千万级的品牌，今年双11成交额突破了1亿元大关。

天猫副总裁吹雪昨天下午在媒体发布会上表示，“我们在调整我们未来的长期战略”。

对比往届双十一，各大电商巨头都会第一时间公布如“一秒成交多少亿”“一天达成多少销量”等实时成交额，今年天猫却没有设置数据大屏，吹雪表示，这是因为在天猫的长期战略中，商家和消费者体验现在变得更加重要了。

吹雪指出，天猫内部主要看两个方面：第一是增长的质量，双十一只是周期里的体现；第二是更关注长期的社会价值，比如绿色公益等。

据了解，今年共有29万商家参加天猫双11，新商家和中小商家比例占65%，有史以来最高，在线商品达到1600万。