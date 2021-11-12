蒋尚义辞任中芯副董事长

继中芯国际前董事长周子学9月离职后，该公司又迎来人事大变动，公司副董事长蒋尚义辞职。

据第一财经报道，中芯国际昨天（11日）发布公告称，蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人，辞任该公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务。

蒋尚义正式回到中芯国际还不足一年。去年12月15日，中芯国际宣布蒋尚义获委任为中芯国际董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员。

蒋尚义的回归当时引起中芯国际联合首席执行官梁孟松强烈不满。梁孟松当天向董事会递交书面辞呈，后经安抚继续担任联合首席执行官。

蒋尚义在半导体领域从业四十多年，是半导体界的领军人物，曾在台积电任共同首席运营官一职，于2016年12月首次加入中芯国际，并曾于2019年6月离开。

除了蒋尚义，中芯国际还宣布，梁孟松为了专注于履行其作为联合首席执行官的职责，辞任执行董事职务。辞任上述职务后，梁孟松将继续担任联合首席执行官。

中芯国际还披露，周杰由于工作需要，辞任非执行董事、董事会薪酬委员会成员及董事会审计委员会成员职务；杨光磊辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员职务。中芯国际委任独立非执行董事范仁达和刘明担任薪酬委员会成员；委任独立非执行董事刘遵义担任审计委员会成员。

中芯国际称，上述变化对公司经营管理没有重大影响。

11日当天，中芯国际还发布了三季度业绩。财报显示，2021年第三季，该公司销售收入为92.81亿元人民币，较上年同期增加21.5%；归属于上市公司股东的净利润为20.77亿元，同比增加22.6%。

中芯国际称，被美国列入“实体清单”以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，公司聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。

据路透社报道，由于中芯国际被指与中国军方有联系，而被列入美国“实体清单”，无法从美国供应商那里获得先进制造设备。

根据公告，目前该公司生产连续性已经基本稳定。中芯国际称，从二季度开始，针对产能紧张问题，进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产。

展望明年，中芯国际认为，市场整体景气度依然向好，产能紧缺状况预计将持续至明年全年。