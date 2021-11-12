中国官媒：“双11成交额崇拜”可休矣

中国官媒《证券日报》今天（12日）发表评论文章指出，“双十一”不应该再把成交额奉为圭臬，而应切换到科技导向。

文章指出，“双十一”自2009年诞生至今已13年了。多年来，“双十一”的“成交额崇拜”在获得无数曝光的同时，也一步步走向高处不胜寒的窘境。一方面每年都要创出“数”惊四座的新纪录；另一方面又为下一年打破纪录创造更大难度。

文章认为，今年“双十一”，时间轴战报更是进一步淡化，表示了各平台在加速给自己“解套”。

文章指出，“成交额崇拜”不仅在数字增长上难以为继，对于很多乱象也难逃干系。擅发营销短信、虚购原价、二选一、刷单炒信、虚假评价等，都是成交额压力导致的平台、商家动作变形，甚至违法违规，骨子里都是“成交额崇拜”在作祟。

对于这样的乱象，文章认为，“双十一”不应再把成交额奉为圭臬，而应加快从营销导向切换到科技导向，并希望有一年，“双十一”能够从流量大战、销量大战变为“含科量”大战，成为平台和商家展示一年来“创新、协调、绿色、开放、共享”成果的节日。

文章还举了亚马逊创始人贝佐斯乘坐火箭上太空，特斯拉创始人马斯克的龙飞船再次发射进入太空的例子，并表示希望有一天，中国的互联网“大佬”能在自己的私人火箭走向星辰大海。

文章在最后更说，“双十一”是中国空军生日，如果说“双十一”要崇拜谁，“那就崇拜护卫大家的军人吧”。