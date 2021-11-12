丹麦雕塑家拟赴港运回“国殇之柱” 要求豁免国安法

香港大学发律师信要求支联会移走涉嫌违反《香港国安法》的“国殇之柱”雕塑期限已过。创作“国殇之柱”的丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiot）发出公开信，要求港大协助他将“国殇之柱”运回丹麦，同时也要求港府保证不会以国安法检控赴港处理事件的他和团队。

根据《星岛日报》报道，高志活指出，由于拆卸“国殇之柱”工序复杂，必须亲身赴港处理；而为免雕塑在拆卸期间受到破坏，希望港大协助，包括提供技术支援和封路等。

高志活还说，知悉《香港国安法》能起诉外国公民，加上自己曾两度被拒入境香港，因此要求港府保证他和团队，以及在港协助处理“国殇之柱”的人员，不会因此而被控违法。

高志活已通过在港的法律代表去信港大及港府，若获配合，便会将“国殇之柱”移回丹麦。

“国殇之柱”是1998年在港大学生会全民投票通过下，在校园永久摆放的雕塑。

今年5月2日，支联会副主席何俊仁、邹幸彤及常委徐汉光、梁锦威再洗刷雕塑，并高呼“结束一党专政”，香港政研会等团体随后发起港大师生、家长、校友等2万多人联署，9月30日向警方举报港大“国殇之柱”及太古桥地面涉嫌违法的文字，并要求港大尽快移除。

香港大学10月7日去信支联会，要求移走“国殇之柱”，但10月13日下午5时的限期届满后，校方仍未派员为移走作准备。

