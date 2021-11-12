中国首家元宇宙行业协会揭牌

中国移动通信联合会元宇宙产业委员会昨天（11日）正式揭牌，这是中国首个元宇宙行业协会。

据上海证券报报道，中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。

报道引述元宇宙产业委员会指出，元宇宙是第三代互联网，也是全球创新竞争新高地。元宇宙作为前沿数字科技的集成体，应用到全社会的各类运行场景，实现数字经济高质量发展，将开启人类数字世界的全新空间。

元宇宙产业委员会执行主任委员、火大教育校长于佳宁表示，元宇宙产业委员会将重点开展的工作包括元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业的技术创新与融合、推动元宇宙赋能实体产业发展、推广普及元宇宙新思维、加强行业协作与自律等。

于佳宁称，他将携火大教育与元宇宙产业委员会一起，加速培养支撑元宇宙产业发展的专业人才队伍。据悉，火大教育是聚焦区块链应用和数字经济发展的专业化教育机构，聚焦分布式商业新模式、区块链技术新应用、数字金融新体系及元宇宙等领域的教学和研究。

中国官媒经济日报今天发表评论文章称，“元宇宙”应是一项长期投资建设的系统性工程，其基本面还有待时间验证，短期热炒不可取。

元宇宙指的是一个共享虚拟平台的概念，人们可以通过不同的设备访问该平台，并可以在数字环境中移动。