港专家委员会将讨论科兴疫苗下调至三岁

香港冠病疫苗顾问专家委员会下周一开会讨论将科兴疫苗接种年龄下调至3岁的申请。目前香港只容许18岁或以上人士，接种科兴疫苗。

根据《星岛日报》报道，疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆表示，冠病疫苗顾问专家委员会将于下周一开会，讨论科兴申请降低接种年龄至3至17岁。政府是于10月中旬收到科兴申请更改接种年龄至3岁或以上，当时表示将交予疫苗顾问专家委员会考虑及审批，并向食卫局长建议是否批准申请。而政府未收到复星药业/德国药厂BioNTech申请改疫苗适用年龄，目前复必泰的接种年龄最低为12岁。

有小学校长认为科兴接种年龄即使下调，但因香港未有相关年龄群组接种反应、副作用等数据，学童家长或因担忧而持观望态度，未必会有很多学生接种。

呼吸系统科专科医生梁子超建议当局考虑逐步推行，先让12至17岁学童接种，再逐步扩至3岁。

医院药剂师学会会长崔俊明表示，科兴6月时已在国际期刊发表未成年人接种疫苗的第1和2期数据，显示未成年人接种成人剂量的效果，会比减半剂量好，副作用主要是注射位置疼痛、发烧、咳嗽、头痛等，属于安全。不过，参与有关研究的儿童数量少，3至5岁幼童只有56人，6至11岁儿童亦只有81人。

崔俊明又表示，降低年龄门槛有助社会增强抵御病毒的能力，他认为一次过将门槛降至3岁，比起逐步做，对社会效益会较大。