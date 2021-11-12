沙利文：美中在印太竞争无需演变成新冷战

美国国家安全顾问沙利文认为，美中两国之间在印太地区的激烈竞争，无需演变成新冷战，并说美国正在加大该国在印太地区的存在程度。

据路透社报道，沙利文（Jake Sullivan）昨天（11日）通过视频，为澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）发表演讲时说，美国已经从阿富汗退出，为的是将更多的重点放在印太地区，并希望将该地区冲突的可能性降到最低。

沙利文说：“所有关于美国和中国进入新冷战，我们正在走向冲突的言论......我们可以选择不那么做。”

“我们可以选择继续推进拜登总统所说的激烈竞争，我们可以在包括经济和科技在内的多方面展开有力竞争，我们将捍卫我们的价值观，但我们也认识到，中国在可预见的未来将成为国际体系中的一个要素。”

沙利文说，美国在全球范围内建立“联盟网格”（latticework of alliances）战略，促使美国与澳大利亚和英国形成了三边安全伙伴关系（Aukus）协议，以共享核潜艇技术；促使美国与四方安全对话（Quad）民主国家澳大利亚、印度和日本合作，向该地区提供冠病疫苗；也促使美国与欧盟成立贸易和技术委员会，以便在新兴技术上，针对中国做出回击。

他也说，Aukus协议展现了在印太地区的更密集参与，但这并不意味着美国不顾及世界其他地区，尤其是欧洲。

中国国家主席习近平昨天较早时以视频方式，向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时说，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。