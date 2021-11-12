苏贞昌：最好的防卫是心防

台湾立法院院会今天进行施政总质询，民进党立委林宜瑾质询关切中国大陆对台统战、渗透无所不在，台湾行政院长苏贞昌说，最好的防卫就是心防，他呼吁民众小心防范，才不会让大陆得逞。

根据联合新闻网报道，苏贞昌说，面对大陆始终不放弃武力夺取，台湾片刻不敢松懈。

他指出，台湾对周边包括中国大陆，任何机场起飞的飞机、时间、型号都掌握清清楚楚；台海周边有什么状况也都掌握清清楚楚，“它逼得越近，我们应对的力道越强。”

苏贞昌说，“我非常清楚，因为我每次也有参加总统蔡英文主持的相关会报。”

谈及中国大陆对台统战、渗透，苏贞昌指出，大陆无所不用其极，案例不胜枚举。苏贞昌强调，最好的防卫就是心防，全民要有共识，大陆始终不放弃武力侵犯，只有自己决心，自己努力，并很认真、很小心防范，才不会让大陆得逞。

对于世新大学举办才艺大赏，却被指控提供的伴唱带歌单有一大票中共官方宣传歌曲，民进党立委张廖万坚质询是否违反两岸人民关系条例，苏贞昌则强调，随着科技发达，用各种新手段认知渗透无所不在，大家生活在开放、自由的地方，通常对于接收各种资讯比较无所谓，但面对中国大陆现在这样的手段和作法，应该更为严谨，就像美国孔子学院以前合作愉快，但渐渐发现不对，台湾要有更强的因应防范。