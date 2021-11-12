中芯国际拟于上海自贸区建设12寸晶圆生产线

中国芯片制造商中芯国际今天（12日）发布公告称，已订立协议落实于上海自贸试验区临港新片区设立合资公司，以建设12寸晶圆生产线，总投资额为88.66亿元（美元，下同，约120亿新元）。

综合第一财经和路透社报道，中芯国际公告称，中芯国际与中国(上海) 自由贸易试验区临港新片区管理委员会于2021年9月签署合作框架协议。根据协议内容，中芯国际将和临港新片区管委会共同成立合资公司。

据公告，中芯控股、国家集成电路基金II和海临微订立将共同成立临港合资公司，注册资本为55亿元；三方分别占临港合资公司注册资本66.45%、16.77%和16.78%。

中芯国际称，临港合资公司的业务范围包括生产12寸集成电路晶圆及集成电路封装系列；技术测试；集成电路相关技术开发、技术服务及设计服务；销售自产产品。

中芯国际此前因为被指与中国军方有联系，而被列入美国“实体清单”，无法从美国供应商获得先进设备。中芯国际也称，这导致了公司的生产经营面临重大挑战。

据悉，中芯国际此前规划在临港建设先进制程产线，但在美国实体清单影响下，该计划流产。在今年二季度财报会上，赵海军表示，目前14nm和28nm设备供应有延迟。

中芯国际昨天发布公告称，蒋尚义辞任副董事长一职，此外，梁孟松、周杰、杨光磊多位高管纷纷辞职。但中芯国际称上述变动对公司经营管理不会有任何影响。同一天中芯国际还公布财报称，今年第三季度该公司销售收入为92.81亿元人民币，较上年同期增加21.5%。