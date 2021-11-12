张文宏谈抗疫四点：疫苗新药、预警、流调、医疗资源

中国国家传染病医学中心主任张文宏今天（12日）表示，常态化抗疫还需四点需求，疫苗新药、预警、流调、医疗资源。

据中新社报道，张文宏今天在海口举行的第五届海南国际健康产业博览会（下称海南建博会）发表以上言论，并强调，即使疫苗接种达到非常高的水平，中国仍需实施更强大的公共卫生政策，在免疫强化策略上做得更好。

张文宏在海南建博会期间举行的中国国际医疗健康产业高峰论坛上发表《传染病消除：挑战与未来》的演讲。他表示，无论接种什么疫苗，接种率多高，新冠肺炎比以前任何一次呼吸道传染病更难对付。

他表示，目前以色列已经完成了44%人口的第三针免疫接种，发病率得到有效控制，“一个强化接种率非常高的国家，最终还是可以非常快地使得当前的发病人数得以下降。”张文宏称，这意味着将来中国仍需要在免疫强化策略上做得更好。

张文宏坦言，不要期望病毒流行会随着疫苗接种而就此消失，“但我们一定会有高效的疫苗和新药。”他也称，中国始终怀有信心可以降低冠病疫情流行度。

张文宏概括了常态化抗疫的未来需求，即高效的疫苗新药、强大的预警能力、快速的流调工作、充足的医疗资源。他强调，这四点分别有利于降低流行、早期发现、动态清零和充分救治。

张文宏最后表示，今天世界面临国际疫情极为复杂的形势，中国一定是依靠科学，在对疫情充分控制的情况下，实施疫情控制和生活正常化两不误，并总结称，中国疫情防控就是走这样一条道路。