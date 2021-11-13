接入抖音平台？腾讯：正向全网第三方平台发测试邀请

字节跳动旗下短视频平台抖音昨天（12日）称收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。腾讯随后回应称，正面向全网第三方平台发出测试邀请，助力创作者便捷、合规的推广好内容。

抖音官方微信昨天发布的《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》称，抖音11日收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。

抖音展示的腾讯邮件截图显示，邮件的主要内容为，“腾讯创作服务平台有大量全网热门影视综的独家版权作品的二创短视频可外发到抖音，补充抖音内容生态，现希望能接入抖音开放平台，但公司企业法人身份证信息不对外，故在开放平台的注册环节遇到了卡点，希望相关同事看下是否有其他的方案能达成本次内容合作。”

抖音称，腾讯这一举措响应了工信部关于互联互通的要求，非常高兴腾讯版权内容在抖音上分享，这将有助于同时改善腾讯和抖音双方用户的体验。

抖音方面还说，此前曾多次申请微信开放平台恢复抖音和西瓜视频的分享、登录功能，以便双方用户更顺畅地实现信息分享。

抖音称，已针对腾讯此次的申请回复邮件，双方产品技术人员将尽快推进相关细节。

据澎湃新闻报道，腾讯创作服务平台相关负责人随后回应称，腾讯创作服务平台（测试运营）正在计划向创作者逐步开放授权合规的版权内容以及创作工具，创作者可以在合法合规的基础上对此进行二次创作。未来除了发布在腾讯各个内容平台以外，正在面向全网第三方平台发出测试邀请，助力创作者便捷、合规的推广好内容。

抖音在今年2月曾把腾讯告上法庭，指其在微信和QQ平台限制用户分享抖音内容，要求法院判腾讯停止该行为，并赔偿9000万元（人民币，1872万新元）。

中国监管部门此前已多次祭出反垄断措施，要求互联网巨头打破平台之间相互封杀的现状。

中国工信部今年7月启动互联网行业专项整治行动，集中整治扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等行为，整治重点之一便是“屏蔽网址链接”。

工信部发言人赵志国9月13日又在国务院新闻办举行的发布会上强调，“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并称“部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距”。

中国互联网巨头随后纷纷表态，向反垄断措施让步。腾讯称，坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤实施。阿里巴巴回应说，将按照工信部相关要求，与其他平台一起“面向未来，相向而行”。

字节跳动当时呼吁，“所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实”。