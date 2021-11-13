中国官媒评俞敏洪将直播带货：新东方不应照搬李佳琦

针对校外教育培训机构巨头新东方创始人俞敏洪将开启直播带货，与几百位老师一起直播助农。中国官媒《经济日报》今天刊文指出，农产品客单价可能不足以支撑新东方这样的“大块头”转型，并称别看都是靠嘴说，新东方要从校外教育培训跨界到直播电商，真不是动动嘴那么轻松。

这篇题为《新东方不应照搬李佳琦》的文章说，直播带货很挣钱，此前有创业失败的名人直播带货，一年多就基本还清6亿元（人民币，下同，约2100万新元）债务，可见利润之高。急需转型的新东方盯上这条“成财”之路，可以理解。然而，从客观条件看，助农直播很难成为企业的新支柱。

文章从两个方面分析说，从市场来看，生鲜不是标品，每一次到货都可能与消费者预期有出入，容易引发不满；运输易损耗，到消费者手里可能磕碰、变质；食品安全无小事，稍有不慎就会引发连锁反应。而且，与动辄数千元、上万元的培训费相比，农产品客单价可能不足以支撑新东方这样的“大块头”转型。

其次是监管。农货直播涉及网络交易与食品安全两大领域，都是目前监管的重中之重。它考验供应链、品控、客服团队、食品安全管理机制等，在直播中还需要严格内容审核，需要熟知消费者权益保护法、电子商务法等法律法规。别看都是靠嘴说，新东方要从校外教育培训跨界到直播电商，真不是动动嘴那么轻松。

文章指出，新东方想通过农货直播重回市值巅峰可能有难度，但作为带有教育基因的企业，也有可能干成其他主播干不了的大事。比如，以培训新农人和农民主播为切入点，推动职业教育发展。目前农货电商化已成趋势，急需相关人才。电商平台虽然有扶持计划，但人力有限，很难教会那么多渴望把农货卖出大山的农民。教育培训恰恰是新东方的强项。让老师们从直播间练手开始，迅速熟悉电商，结合过往积累打磨课程，新东方也许可以成为职业新农人的摇篮。

作为校外教育培训行业的龙头企业之一，新东方转型具有风向标意义。如果只是从一个挣快钱的行业跳到另一个挣快钱的行业，恐怕不是最佳示范。据说俞敏洪本人一直梦想像斯坦福一样建一所大学，那么，把这所大学建到更广袤的农村大地，没准更符合当下的社会需要。

文章还建议，有线下资源的新东方还可以考虑投身研学赛道。“双减”之后，学生们周末、假期不补课了，研学活动非常紧俏。目前该领域的从业者多是小机构甚至个人，注册一个微信公众号就开始推活动。有关经营很不规范，大多是微信私下收费，没有合同，家长与“老师”素不相识，一旦出现纠纷很可能无处说理；活动组织得也比较潦草，一般是每次外聘讲师，质量如何无从得知。

文章最后说如果新东方等大机构愿意组织研学活动，至少此前积累的学生资源可以无缝衔接，教研团队可以平滑转型，报课系统可以继续使用，学生们跟着熟悉的老师也放心些。比起直播带货，研学赚钱可能没那么快，但更契合新东方们的教育背景。何况电商平台上已经有很多个“李佳琦”了。