大连再增40例本土病例

继前天（11日）新增52例本土冠病确诊病例后，大连昨天再新增40例本土冠病确诊病例，其中29例为无症状感染者转归。大连市人民政府秘书长衣庆焘介绍说，本轮疫情呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病毒载量高、传播速度快、传染性强，代际传播为2天左右。

综合央视新闻和辽宁省卫健委网站消息，衣庆焘说，随着疫情传播，大连市确定的中风险地区，也在增多。截至目前，已经有24个中风险地区，其中11个为11日新增。而从11月4日以来，大连疫情防控总指挥部，也已经连续3次发布通告，要求空港、铁路、港口等交通枢纽，严格落实“非必要不离连”措施。全市中小学启动线上教学，严防校园聚集性疫情。

大连本轮疫情最早出现在11月4日，截至前天八天时间，总共有215人感染。尤其是11日新增的52例确诊病例，其中有30多人是大连下辖的庄河市大学城的学生。疫情的传播从单位到家庭再到校园。

大连市卫生健康委副主任赵连介绍说，在目前已公布的大连135例确诊病例中，其中16个，都是首站定点冷库的员工；后续，则出现了34个某食品公司的员工被确诊。

报道指出，这已是大连第三次发生与冷链相关的疫情。去年7月，大连暴发的疫情，疑似起源于某海鲜公司的加工车间。去年12月，大连金普新区疫情最初的感染者，均为进口冷链食品搬卸工。作为中国冷链水产品进口最大的口岸，全国近70%的进口冷链货物，都是通过大连进入国内。在大连，从事进口冷链相关产业的人员，约有60万。

去年年底，大连市宣布实行首站定点冷库管理制度，严把入口关，凡是从口岸或外省进入大连的进口冷链食品，必须先进入首站定点冷库进行集中消杀、集中检测、集中监管，“批批检测、件件消毒”后方可出库，以实现从口岸到冷库转运的全链条闭环管理。而非首站定点冷库，一律不得贮存。

不过“铁桶式防控”的首站定点冷库，似乎还是有漏洞。本次疫情中确诊的16名首站定点冷库员工，按规定应该进行封闭集中管理，但这其中只有7名确诊病例住在员工宿舍，其他9名确诊病例，则分散居住在各小区，包括首名确诊病例。而大连多次发生的疫情也提示各地，冷链以及境外输入货物，依然是防疫的重点。

