陈薇团队研制全球首款吸入式冠病疫苗亮相 外形似奶茶杯

由中国军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发的全球首款可吸入式新冠疫苗昨天亮相。这款外形酷似奶茶杯的可吸入式新冠疫苗被网民评论称，姿势好像喝奶茶。

根据“央视军事”公号消息，这款在“2021第五届海南国际健康产业博览会”亮相的疫苗可让观众现场体验。该疫苗目前二期临床试验已取得阶段性成果，正在推进紧急使用的申请工作。

据了解，吸入式新冠疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗，其制剂配方未改变，仅采用不同的给药方式。雾化吸入免疫采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过口部吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。

此前，由陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入新冠疫苗在《柳叶刀 传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗粘膜免疫临床试验结果。

研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用五分之一剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与一剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫，可产生高水平中和抗体。

与目前批准上市的肌肉注射疫苗相比，疫苗制剂处方、包装形式和生产设施等完全一致。同时，雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御新冠病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。