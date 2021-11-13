消息：中国游说美商界反对涉华议案

四名知情人士透露，中国近几周一直通过信件和会议施压美国高管、企业和商业团体反对美国国会提出的涉华议案，并警告若是相关议案通过，美企或面临失去在中国的市场份额和利润的风险。

根据路透社报道，一些消息来源和中国驻美国大使馆经济商务处发出的信函文本显示，中国驻美国大使馆已致信企业高管，让他们敦促国会议员修改或放弃旨在增强美国竞争力的具体议案。

中国在本月初的信函中说，“我们诚挚地恳请您，在敦促国会议员放弃零和思维及意识形态偏见上扮演正面角色，停止推动与中国相关的负面议案，才能在为时已晚之前，共同创造经济和贸易合作上的优良环境。”

信函指出，那些有负面影响的涉华议案，其结果不会使美国企业利益得到保护，而中国企业的利益也会受到损害，这只会伤害到所有人。

信函还说，推动排除中国的供应链将不可避免地导致中国对美国产品的需求下降，美国公司将失去在中国的市场份额和收入。

两名消息人士称，在与中国大使馆工作人员的会谈中也传达了类似上述信息。中国驻美大使馆及其经济商务处负责人没有回复置评请求。

报道称，中国的要求也让一些收到信的人担心，如果他们在未来就类似问题游说议员，可能会被视为违反《外国代理人登记法》(FARA)。因此，没有一个消息来源愿意透露收到或看到过这封信的人的身份。

一名消息人士称，“这是外国政府的直接要求”，他强调《外国代理人登记法》的影响，称该法案要求代表外国势力或政党的人向司法部披露这些关系。

美国参议院今年6月8日以68票赞成、32票反对的表决结果，迅速通过了旨在提高美国的技术优势以应对中国竞争的《美国创新与竞争法案》。

这项议案获跨党派支持，授权拨款约1900亿美元（约2516亿新元）用于加强美国的技术与研究；另外，也批准了一笔约500亿美元的拨款，用于增加美国对半导体和电信设备的生产与研究。