江西政协原副主席肖毅被双开 曾支持虚拟币“挖矿”

经中共中央批准，中央纪委国家监委对江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予肖毅开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、江西省第十四次党代会代表资格。

根据中央纪委国家监委网站客户端消息，通报指出，肖毅背弃初心使命，破坏“两个维护”政治原则，落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项；纵容、默许特定关系人利用其职务影响谋取私利，违规从事营利活动，搞权色、钱色交易；不正确履行职责，随意决策实施重大项目，干预、插手司法活动；不重视家风建设，寡廉鲜耻、道德败坏；与不法私营企业主沆瀣一气、以权谋私，利用职务便利在职务晋升、工程承揽、项目开发等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，肖毅严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予肖毅开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、江西省第十四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年59岁的肖毅是江西赣州人，1981年9月参加工作，1984年8月加入中国共产党。

他曾历任瑞金市长、瑞金市委书记，赣州副市长、瑞金市委书记，赣州市委常委、瑞金市委书记，2006年任江西省政府驻北京办事处副主任，次年任主任，2009年同时担任江西省政府副秘书长。

2015年4月，肖毅任抚州市委书记，2018年1月任江西省政协副主席至今年3月卸任。