江西豪车醉驾找“yu wei”女司机重罚拘役两个月

江西省南昌市东湖区人民法院今天公开开庭审理江西豪车醉驾喊“yu wei”当事人孙某犯危险驾驶罪一案，并当庭宣判，以危险驾驶罪从重处罚被告人孙某拘役两个月，处罚金人民币一万元（约2120新元）。

根据江西法院网消息，法院经审理查明，本月6日18时至20时许，孙某与同事在南昌市东湖区后墙路聚餐，席间孙某饮用约半瓶红酒，聚餐结束后，孙某与同事步行至某KTV唱歌。22时许，孙某驾驶私家车从酒店驶出，行驶至胜利路与民德路交叉口被执勤交警查获。

执勤交警对孙某进行呼气式酒精测试期间，经过60余次呼气、历时近18分钟才完成呼气式酒精测试，结果为117mg/100ml。随后交警将孙某带至医院提取血样。经鉴定，孙某血样中酒精含量为102.68mg/100ml。孙某隔日归案并如实供述了自己的犯罪事实，并于8日被公安机关采取刑事拘留强制措施。

法院经审理认为，被告人孙某在公共道路上醉酒驾驶机动车，血液中酒精含量达102.68mg/100ml，其行为已构成危险驾驶罪。被告人孙某有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人孙某逃避公安机关依法检查，并企图阻碍公安机关执法，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。根据被告人孙某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，遂依法做出上述判决。

江西豪车醉驾喊“yu wei”被告人孙某因危险驾驶罪今天被判拘役两个月，处罚金人民币一万元（约2120新元）。（江西法院网）

一审宣判后，被告人孙某当庭表示服从判决，不上诉。

女司机孙某6日驾驶玛莎拉蒂涉嫌醉驾被交警查获，但以各种理由拒不配合吹气检测，并多次喊话要找“yuwei”过来，“yuwei”是何人引发舆论高度关注。

南昌市公安局9日发布通报称，对本系统所有姓名谐音为“yuwei”的警员进行调查核实。经查，全市公安系统共有六名警员的姓名谐音为“yuwei”，他们均与孙某不认识，且无任何关联。在处理孙某整起事件的过程中，没有任何人过问、插手、干预。