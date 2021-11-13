王毅与布林肯通话 吁中美相向而行确保习拜视频会成功

中美两国元首下周二将举行视频会晤，中国国务委员兼外长王毅今天（13日）应约同美国国务卿布林肯通电话时说，双方要相向而行，为会晤做好准备，确保会晤成功，他还就台湾问题敦促美国明确反对任何台独行径，不再向台独势力发出错误信号。

据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅在通话时谈及两国元首16日即将举行的视频会晤时说，这不仅是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事，两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果，两国元首对中美关系发挥着把舵引航的关键作用。

他强调，双方要相向而行，为会晤做好准备，确保这次重要会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

根据中方发布的新闻稿，布林肯在通话中说，双方已为此次美中元首视频会晤进行充分准备，取得积极进展。美方期待在会晤中本着相互尊重的精神与中方分享对双边关系的看法，共同向世界发出强有力的信号。

美国六名共和党参众议员本月9日在“习拜会”未敲定之际，搭美国海军运输机访台三天。

中国大陆解放军东部战区当天组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，大陆国防部表示坚决反对和强烈谴责，并称解放军将采取一切必要措施，粉碎任何外部势力干涉和台独分裂图谋。

王毅今天在通话中就美国最近在台湾问题上的言行进一步表明中方立场，他说，历史和现实已充分证明，台独是台海和平稳定的最大威胁，任何对台独势力的纵容和支持，都是对台海和平的破坏，最终都将自食其果。

王毅说，如果美国真想维护台海和平，就应当明确、坚定地反对任何台独行径，就应当信守在中美三个联合公报中作出的郑重承诺，就应当把一个中国政策落实到行动上，不再向台独势力发出错误信号。

双方还就能源安全、气候变化、伊朗核等问题交换了意见，同意就应对各类全球挑战保持对话。

美中双方已先后证实，中国国家主席习近平将于北京时间下周二（16日）上午同美国总统拜登举行视频会晤。

美国白宫发言人普萨基周五发声明指，两国领袖会讨论如何负责任地处理中美竞争，以及如何在有共同利益的事务上合作。她还称，拜登会清楚说明美国的意图和优先事项，以及对中国的忧虑。

中国外交部发言人华春莹今天早前也宣布了两国元首下周二会晤的消息，称双方将就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）前天引述两名消息人士报道称，习近平可能会在下周举行的两国首脑视频会晤上向拜登发出私人邀请，请他在明年2月参加北京冬奥会。

CNBC分析称，习近平的邀请对拜登来说将是一个难题。若拜登拒绝邀请，将让两国关系更加紧张；但如果拜登接受邀请，就等于间接反驳了美国内部针对民主和人权问题所喊出的口号。