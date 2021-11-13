中央纪委原派驻国家烟草专卖局纪检组组长潘家华被开除党籍

经中共中央批准，中央纪委国家监委对国家烟草专卖局原党组成员、中央纪委原派驻国家烟草专卖局纪检组组长潘家华严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予潘家华开除党籍处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，经查，潘家华丧失理想信念，弃守职责使命，执纪违纪，帮助烟草行业私营企业主谋取私利；违反中央八项规定精神，违规收受礼品，违规接受私营企业主安排的出国旅游；将多名亲友安排在烟草系统工作；家风不正，纵容亲属利用其职务影响在烟草系统违规获取巨额利益；贪图享乐，生活奢靡；对纪法毫无敬畏，靠烟吃烟，利用职务便利在企业经营等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。

通报还指潘家华严重违反党的组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予潘家华开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”五月报道，现年68岁的潘家华至少在2005年1月就已经出任中央纪委驻国家烟草专卖局纪检组组长一职，他还曾兼任国家烟草专卖局直属机关党委书记、国家烟草专卖局党校（中国烟草职工培训中心）校长。

潘家华在纪检监察领域工作多年，在任职期间也多次公开露面，就烟草系统纪检监察工作进行表态。2012年4月，也就是潘家华任职的最后一年，全国烟草行业纪检监察工作座谈会举行后，潘家华接受记者采访还提出了“四个坚决”“六个严禁”“四个严肃查办”等概念。

