中国发改委：严查国有单位机房涉虚拟货币挖矿

中国国家发改委召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，要求各省区市落实好虚拟货币“挖矿”整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

据国家发改委微信公号消息，国家发展改革委本月10日组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况，部署下一阶段工作。

会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署，切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

中共中央网信办、中国教育部、工业和信息化部、人民银行、国资委等部门相关工作负责人参加会议。各省、自治区、直辖市发展改革委，以及整治虚拟货币“挖矿”活动牵头部门负责人在分会场视频参会。

中国政府今年以来加强对虚拟货币的监管，扩大整顿虚拟货币挖矿行动，继内蒙古率先响应国务院金融稳定发展委员会提出的“打击比特币挖矿和交易行为”后，青海、新疆、云南、四川等多地也纷纷出台相关政策对虚拟货币“挖矿”进行整顿清理。

为推进节能减排，助力如期实现碳达峰、碳中和目标，中国发改委等部门9月下旬曾发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，不允许虚拟货币“挖矿”项目以任何名义参与电力市场，已进入电力市场的虚拟货币“挖矿”项目需限期退出，并将严肃查处整治各地违规虚拟货币“挖矿”活动。

中国央行等多部门在9月底发文明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务同样属于非法金融活动；将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并要求金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。