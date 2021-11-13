洪都拉斯总统会蔡英文：和台湾是真正的朋友

正在台湾访问的洪都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernández）今天表示，他此次访台想要传达清楚坚定的信息，就是朋友间患难见真情，在目前区域情势如此紧张的情况下，他希望到台湾和台湾站在一起，双方是真正的朋友，希望这样的情谊无论是他任内还是卸任后都能深化。

根据联合新闻网报道，台湾总统蔡英文今天在总统府会见叶南德兹访团，访团成员包括洪都拉斯总统府秘书长卡多纳（Ricardo Cardona）夫妇、财政部长马塔（Luis Mata）夫妇、总统府新闻部长卡丝媞优（Sandra Castillo）等重要官员共11人，这是叶南德兹第四次访台。

蔡英文致词时表示，这是疫情爆发后首个到台的拉丁美洲友邦总统访团。她回忆2017年洪都拉斯进行酪梨（即牛油果）种苗繁殖，经过这几年合作已扩大种植面积，也建立起产业链，经贸、教育不断深化交流，洪都拉斯很多农渔牧产品受到台湾人喜爱，咖啡更是她的最爱。

对于洪都拉斯即将举行的大选，蔡英文预祝大选顺利举行，期许未来在国际上继续相互扶持，也共同促进双方进步发展。

叶南德兹说，希望双方关系更加深化，洪都拉斯进军亚洲要透过台湾，台湾进军拉丁美洲也要透过洪都拉斯，他这次到访希望大家了解，洪都拉斯要成为不只中美洲，也是全世界的物流中心。

叶南德兹说，他们完成道路兴建，将太平洋和大西洋超过四百公里的道路连接起来，也扩建港口，成为大西洋岸第一个港口，可以在七小时内将货物从大西洋运到太平洋，他感谢台湾三大海运公司访问团一起参访阿拉巴马岛，研究开发当地的计划，希望报告完成后能鼓励更多台湾企业一起投资洪都拉斯。

叶南德兹还称赞蔡英文品味高尚，难怪喜欢洪都拉斯的咖啡，他们会努力开发亚洲市场，酪梨目前也推行得很成功，希望蔡英文未来能品尝到，也变成她的最爱，她也可以协助在台湾推广，变成洪都拉斯酪梨在台湾的代言人，他这次来访的目的之一，就是希望酪梨尽快进入台湾市场。

叶南德兹说，洪都拉斯将大选，人民将再次表达意志，也希望这意志能反应出洪台双方将继续深化坚定友谊不变，在教育医疗上的科技运用可以留给下一任政府，双方这样的深厚情谊无论是他任内还是卸任后都能深化。