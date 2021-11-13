港环境局长指碳中和需投入资本 难免涉电费上调

香港环境局局长黄锦星今天在网志中表示，所谓减碳有价，整体社会需投入相当资本，推展洁净及净零能源发电等，而在这个过程难免涉及电费上调压力。

黄锦星在文中表示，香港的低碳转型之路愈见进展，至去年初步数据，香港人均碳排放量降至约4.5公吨。他说，需及时深度减碳，并于当下展开更积极行动。建筑物占全港用电量约9成，推动节能和提升能源效益，将帮助整体社会、各行业以至市民在能源转型期间，平衡电费上调的负担。政府有责以身作则推动节能，去年的用电量比2015年省电逾1.1亿度电，相等于为全港碳排放总量减约0.2%，同时每年节省政府电费支出超过1亿元（港元，约1700万新元）。

黄锦星说，政府亦已新订定“绿色能源目标”，深化节能与可再生能源并举，并扩大至涵盖政府所有建筑物及基建项目，务求至2024至25年度五年间进一步提升政府的整体能源表现6%。政府会加强规管以持续提升新建及现有建筑物的能源表现，要求发展商及楼宇业主等负责任地节能减碳；善用科技，如推广现有建筑物采用“重新校验”以智慧节能；于新发展区应用区域供冷系统，并进一步提升“强制性能源效益标签计划”。

他还说，面对近期国际燃料价格飙升，各地的能源价格及电价均大幅上调，并指社会需齐心低碳转型，迎接“碳中和”的新时代，整体社会需要投入相当资本，推展洁淨及净零能源发电等，此过程难免涉及电费上调压力。