中国网民称隔离时家中小狗疑似被扑杀

一名江西上饶市信州区网民昨天（12日）在微博发文称，自己在酒店隔离期间，所养的小狗在家中被身穿防护服的人员持铁棍敲打头部，疑似被扑杀。

据澎湃新闻报道，该网民称，11月12日零时许接通知要求去酒店隔离，但不允许携带宠物。隔离前，经反复确认，其所养的小狗只要拴好，工作人员则只负责消杀工作，不会将小狗带走或处理。

但网民称，在12日16时40分许，两个身穿防护服的人撬门进入家中想把小狗带走，小狗挣脱绳子，两人便拿着铁棍敲打小狗头部。目前，小狗情况不明。

据网上流传的视频截图，小狗主人应该是通过家中的视频监控得知小狗遭遇的。

上饶市市政府服务热线一名工作人员说，他们已陆续接到此事的相关投诉。对于宠物情况如何，其表示暂不清楚。目前，信州区相关部门正在调查。

对于“撬门入室”这一说法，工作人员表示该说法不准确。她解释，金凤花园因出现确诊病例，实施封控工作，全小区需要实施消杀工作。“每家每户都需要进去消毒。”

信州区疫情防控指挥部办公室工作人员说，居民室内消杀工作和宠物如何处理由小区所在的居委会和居民沟通，然后街道办会安排防疫工作人员上门消杀。

这名工作人员还称，网民反映的防疫工作人员撬门入室、击打宠物头部的情况暂时未接收到相关信息，相关情况会试图去了解。