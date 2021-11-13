被指防疫措施“成本效益比不高” 梁万年：长远看利于经济恢复常态

中国国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长、清华大学教授梁万年针对一些地区疫情防控措施“成本效益比不高”的说法解释说，通过“动态清零”策略，中国得以快速有效降低感染和死亡率，在短期内可能对感染者及密接者的日常生活造成一定影响，但从长远看，疫情得以快速控制后有利于经济社会生活快速恢复至常态。

根据新华社报道，梁万年受访时说，中国目前处于疫情防控常态化阶段，仍须继续坚持“外防输入、内防反弹”策略。他说，冠病是一种新发传染病，全球仍在高位流行，病毒变异加快，病死率并未显著下降。在这种情况下，中国的防控策略选择首先考虑人民至上、生命至上，把守卫人民健康放在突出重要和优先的位置。

“多国防控实践证明，过早‘解封’将导致疫情反弹、重症和死亡增加。” 梁万年说，目前中国人群冠病病毒疫苗接种率尚未达到足以建立坚固人群免疫屏障的程度，过早“解封”极易丧失前期来之不易的防控成果。

至于严守防线为何仍出现本土病例？梁万年解释，当前常态化阶段疫情防控的目标并非“零感染”，而是“动态清零”，即疫情发现一起就扑灭一起。

“疫情防控常态化目前包含四种形式：无境外输入病例关联的本土病例、出现零星散发本土病例、单地出现局部聚集性疫情、多地出现散发或聚集性疫情。” 梁万年说，在没有出现本土病例时，保持高度警惕的指挥系统；在出现本土病例时，通过“动态清零”策略，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。

“‘动态清零’策略不是‘零感染’，而是指常态化防控阶段要最大限度早发现、早诊断、早隔离、早治疗，坚决防止出现疫情社区持续传播。”梁万年说。

“疫情发现一起扑灭一起，可以最大限度减少人群感染和发病，维护生命安全和身体健康。”梁万年说，坚持现行防控策略，还可以避免因疫情导致医疗资源“挤兑”，更好地满足人民群众其他就医需求，同时最大限度缩小疫情影响范围，最大限度减少对经济社会的影响。



要将疫情处置对社会的影响降至最低，在梁万年看来，需要做到“两个最大限度”，即做到最大限度的精准防控，做到最大限度的公众配合，包括加强疫苗，提升流调、救治和管理能力，继续坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。

“防控要既精准又有‘温度’，提供好各类保障服务，最大限度地减少对群众生产生活的影响，以最小的社会成本获取最大的防控成效。”梁万年说。



此前有声音质疑，中国针对一些重点地区的疫情防控措施“成本效益比不高”。对此，梁万年认为，通过“动态清零”策略，中国得以快速有效降低感染和死亡率，在短期内可能对感染者及密接者的日常生活造成一定影响，但从长远看，疫情得以快速控制后有利于经济社会生活快速恢复至常态。

至于中国是否会一直坚持现行的防控策略？在梁万年看来，这要取决于全球疫情走势，取决于病毒变异情况、疾病严重程度变化以及中国疫苗接种覆盖率等多种因素。

“疫情是动态发展的过程，防控策略和措施也在相应不断发展。”梁万年说，“我们将密切关注全球疫情趋势，研判疫情风险，加快疫苗接种进度，适时调整相应的防控策略和措施。”