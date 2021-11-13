北京冬奥测试赛两外国运动员冠病检测阳性

自上月5日开赛的北京冬奥会国际测试赛目前赛程已过半，北京冬奥组委昨天（12日）公布，共发现两名境外运动员核酸检测呈阳性，已进行隔离治疗。

据新华社报道，北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春昨天在新闻吹风会上说，国际测试赛开赛至今，在闭环管理范围内共发现两例境外运动员核酸检测阳性病例。

其中一名外籍运动员是在本月4日乘坐包机到中国参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯，在入境海关时检测病毒阳性，复检后也呈阳性，后被诊断为无症状感染者。

本月11日，在每天例行检测中，上述病例的密接者中有一名核酸检测呈阳性，后被诊断为无症状感染者。

这两名运动员已按照防疫手册应急处置程序被送至专门隔离设施进行隔离监测，其密接者在所住酒店实行单独房间、单独送餐。

对于核酸检测呈阳性的运动员是否还能继续参赛，黄春回应说，在专家团队评估后，阳性运动员的密接者使用单独房间、单独车辆并单独送餐，在严格健康监测及个人防护、每日两次核酸检测呈阴性的情况下，可以正常开展工作或参加比赛等活动；阳性运动员在符合解除隔离或出院标准离开隔离场所或指定医院后，经专家评估身体状况和传播风险没问题，允许在闭环内、按照密接者隔离标准，可以参加后续工作或比赛。

北京冬奥会国际测试赛于10月至12月举办，包括10项国际赛事、三个国际训练周和两项国内测试活动。