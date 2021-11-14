“铁棍敲死小狗”涉事防疫人员被调岗

对于网民反映所养宠物狗在家中被防疫人员用铁棍敲头扑杀一事，江西上饶市信州区昨（13日）晚通报称，涉事人员已被调岗，并已取得该网民谅解。

据“信州发布”官方微博报道，通报称，经核实，该网民所在小区为防疫封控区，需对居家环境进行全面消杀。社区要求居民前往集中隔离点时不锁门，当防疫人员上门消杀时，发现其家门已锁。工作人员随即联系辖区民警，在民警的见证下，开门进行消杀。

通报称，现场工作人员在未与该网民进行充分沟通的情况下，将宠物狗进行了“无害化处理”。目前西市街道办已对相关人员进行了批评教育，调离相应岗位，并责令向当事人诚恳道歉。

通报还称，目前已取得该网民的谅解，同时该群众对疫情期间防控措施表示理解。

江西上饶市信州区一名网民12日在微博发文称，自己在酒店隔离期间，所养的小狗在家中被身穿防护服的人员持铁棍敲打头部扑杀。视频中可见，两名身穿防护服的人撬门进入家中想把小狗带走，小狗挣脱绳子，两人便拿着铁棍敲打小狗头部。

事件在网上发酵后，《环球时报》总编辑胡锡进评论指出，防疫工作在紧张的情况下，也应追求细节上的合法合理合情。狗不是人，但在现实中人们对宠物狗的感情是一份客观存在。善待宠物就是尊重和维护它们主人的权利。

胡锡进评论认为，民众对一些地方防疫期间的过度表现有意见和情绪，非常真实。各地防疫部门和党政领导应当对这些意见和情绪有非常清醒的评估，能做好的细节一定要努力去做到，既坚决做到堵住疫情，也同时关心这一过程中的社会成本。

