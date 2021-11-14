大连数万名大学生因疫情在校封闭管理

中国大连数万名大学生据报因当地暴发冠病疫情，而被在大学城内封闭管理。

据《都市快报》昨天报道，自从11月4日在大连庄河发现冠病病例以来，拥有两所高校的大连庄河大学城开始了封闭管理。学生上课也转为在网上进行。

报道并引述一名学生说：“从那天（11月4日）到现在，我已经做了八次核酸，每次都有医护人员上门......现在吃喝问题都已经解决，基本生活有了保障，生活用品和吃饭都有人替我们采购，我们现在就是在寝室正常上网课。现在一份盒饭，女生基本都吃不完，还有面包火腿肠牛奶什么的，我觉得很好啦。”

中国正在努力扑灭过去五个月中第四次由德尔塔变异毒株引发的疫情。据报道，当地21个省份目前出现总计1000多例本地传播病例，是自疫情首次在武汉暴发以来传播最广泛的一次。

大连成为最新热点地区，继周四（11月11日）新增52例本土冠病确诊病例后，周五（11月12日）再新增40例本土冠病确诊病例，其中29例为无症状感染者转归。

综合央视新闻和辽宁省卫健委网站消息，大连市人民政府秘书长衣庆焘此前说，此轮疫情呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病毒载量高、传播速度快、传染性强，代际传播为两天天左右。

衣庆焘提到，随着疫情传播，大连市确定的中风险地区，也在增多。截至目前，当地已经有24个中风险地区，其中11个为周四新增。而从11月4日以来，大连疫情防控总指挥部，也已经连续三次发布通告，要求空港、铁路、港口等交通枢纽，严格落实“非必要不离连”措施。全市中小学启动线上教学，严防校园聚集性疫情。