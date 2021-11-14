孙春兰称大连疫情防控已到最紧要关头

随着大连本土冠病病例不断增加，中国副总理孙春兰强调，当前大连疫情防控已经到了最紧要关头。

据大连市政府新闻办公室官方微信号“大连发布”消息，孙春兰于11月12日至13日在大连调研，并走访大学城、相关企业和酒店，以了解高校疫情防控、人员隔离、冷链管理、环境消杀、隔离点管理等。

孙春兰表示，要深入贯彻中共十九届六中全会精神和总书记习近平重要指示，落实中共中央、国务院决策部署，把疫情防控作为一项重大政治任务，提高政治站位，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，落实“四早”要求，毫不放松、从严从细落实防控各项措施，统筹力量，压实责任，尽快打赢大连疫情防控阻击战。

据报道，孙春兰也主持召开座谈会和专题会，听取国务院联防联控机制综合组、辽宁省及大连市有关工作情况汇报。她强调，当前大连疫情防控已经到了最紧要关头，并呼吁当局要始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，严密防范，果断处置，采取更科学精准的措施，尽快控制住疫情。

中国正在努力扑灭过去五个月中第四次由德尔塔变异毒株引发的疫情。据报道，当地21个省份目前出现总计1000多例本地传播病例，是自疫情首次在武汉暴发以来传播最广泛的一次。

大连成为最新热点地区，继周四（11月11日）新增52例本土冠病确诊病例后，周五（11月12日）再新增40例本土冠病确诊病例，其中29例为无症状感染者转归。而在昨天（11月13日），大连又新增60例本土冠病确诊病例。