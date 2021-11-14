美媒：美资正助力中国争夺芯片行业主导地位

《华尔街日报》的一项调查发现，美国公司及其在华分支机构正在加大对中国半导体公司的投资力度，帮助中国政府争取芯片行业的主导地位，从而令华盛顿为保持美国在这一关键技术领域的领先地位所做的努力遭遇更复杂的局面。

根据纽约研究公司荣鼎集团应《华尔街日报》的要求对交易数据进行的分析，从2017年到2020年，美国风投公司、芯片行业巨头和其他私人投资者参与了中国半导体行业的58项投资交易，比此前四年的数量多出一倍以上。

《华尔街日报》对分析公司PitchBook Data Inc.的数据进行的另外一项评估显示，大型芯片厂商英特尔公司是积极的投资者之一，支持一家现在名为上海概伦电子股份有限公司的中国公司，该公司专门生产美国公司目前领先的芯片设计工具。

除此之外，《华尔街日报》发现，自2020年初以来，硅谷风投公司红杉资本、Lightspeed venture Partners、经纬创投和红点创投的总部位于中国的关联公司对中国芯片行业企业进行了不少于67笔投资。

《华尔街日报》发现，虽然许多交易的投资金额未经披露，但这些投资者参与的数轮融资总计为中国芯片初创企业筹资数以十亿计美元。

美中正在争夺它们认为对未来地缘政治优势至关重要的技术的主导权，上述投资浪潮正在触及这场竞争的起爆点。半导体支撑着从手机、汽车、人工智能、到核武器等一切，自去年以来，全球半导体一直供不应求。

据《华尔街日报》报道，接二连三的交易震惊了华盛顿的一些官员和议员们，他们正在考虑填补监管空白。

美国国家安全顾问沙利文在今年7月的一次演讲中表示，拜登政府“正在研究美国对外投资流动的影响，这些投资可能会规避出口管制的精神，或以其他方式增强我们竞争对手的技术能力，从而损害我们的国家安全”。

