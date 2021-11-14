北交所开锣在即 投资者摩拳擦掌为创新型中小企业注活水

中国新设立的北京证券交易所将于明天（15日）开市。作为服务创新型中小企业的“主阵地”，它不仅被视为中国资本市场改革最新的试验田，也为市场参与者带来新一轮掘金创新红利的机会。

据彭博社报道，中国国家主席习近平在9月正式宣布将设立北交所，中国证监会称北交所将以现有的新三板精选层为基础组建。根据现有规则，北交所个人投资者准入门槛为50万元（人民币，下同，约10万新元），上市首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%，不同于注册制下科创板和创业板20%的涨跌幅限制。

据报道，设立北交所是中国资本市场在推出科创板、在创业板实行注册制后的又一重要改革，相较于科创板和创业板，北交所更加聚焦于具有创新能力的中小企业，上市门槛也更低。在中国把科技创新放在越来越重要的位置以应对来自美国等发达国家的科技战之际，三大交易所为不同类型的科技企业提供了融资渠道以促进发展。

睿亿投资副总经理李进说：“北交所最大的亮点可能就是把新三板原有的那些精选层的公司给激活了，也带来了一些投资机会，第一批公司里面还是会有很多比较优质的专精特新的公司。”

景顺投资的高级投资组合经理Chris Liu认为，新的交易所将提高交易流动性并鼓励更多企业上市，利好券商的经纪和投行业务。

根据规则，精选层现有挂牌公司将全部转为北交所上市公司，新增上市公司由符合条件的创新层挂牌公司产生。根据中国全国中小企业股份转让系统，目前精选层挂牌企业有71家，包括智能物联网解决方案提供商殷图网联、医药公司森萱医药等。此外，还有恒合股份、科达自控等十只新股将于同日上市交易。

根据中金公司报告，精选层已挂牌的71家企业总市值2743亿元，流通市值1085亿元，市盈率中值31.3倍；十家将上市新股平均募资1.8亿元，发行市盈率中值为18.7倍。同时中金测算，北交所初期的成交额可能在150至300亿元左右，占目前A股市场总成交额的1.3%至2.7%。

“我们可开通北交所投资权限的产品都已自主开通，其它的都在和托管协商修改产品投资范围以备开通，我们将积极参与北交所投资”，李进称，“据了解券商也在积极引导投资者开通北交所交易权限”。