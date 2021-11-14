台反莱猪公投 萧美琴：美方一直很关心

台湾反莱猪公投倒数，外界关注公投若通过是否会冲击台美关系。台湾驻美代表萧美琴今天说，台湾努力想跟世界接轨，但贸易政策是否符合国际标准与科学依据，是美方长期一直关心的。

台湾于12月18日将举行重启核四、反莱猪、三接迁离、公投绑大选这四大公投案投票。部分人士担心反莱猪公投若通过，不只会冲击近年来稳定升温的台美关系，也可能影响台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）申请案。

据台媒中央社报道，萧美琴今天出席华盛顿台湾同乡会感恩节餐会。针对美方是否就反莱猪公投表达关切、公民投票案若通过是否会冲击台美关系等问题，萧美琴受访时说，美方一直很关心台湾是否符合科学标准。

萧美琴进一步表示，美方一直很关心台湾贸易政策的制定是不是有科学依据，台湾一直努力想要跟世界接轨，那要跟世界接轨，是否符合国际标准与科学依据，“这是长期多年来美方一直在关心的”。

中美元首确定在美国拜登政府上任10个月后，于后天（11月16日）首次举行视频会晤。据《华尔街日报》报道，习近平和拜登除了会谈论气候变迁、贸易与非核化等，也预计会触及台湾、网络安全等议题。

对此，萧美琴表示，台湾与美方有非常紧密的沟通与互动，也有充分的信任。就台湾方面了解，“习拜会”是要管控冲突，现在美国和中国大陆之间有许多层次竞争，美方要确保竞争不要演变成冲突，影响到台湾和平稳定。

萧美琴并说，她相信台湾自身的安全与和平稳定，对美方、周边区域所有利害相关者来说都是重要的议题与利害所在，也是大家共同关心的。