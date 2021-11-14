中国商务部原部长：申请加入CPTPP将对国企改革设置高标准

中国商务部原部长陈德铭表示，中国申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）是一个自加压力的挑战，将从制度上对国企改革、电子商务、政府采购、知识产权甚至环境劳工等领域设置更高标准的规则。

据路透社报道，陈德铭周六在第12届财新峰会上称，“既彰显我们制度性开放的决心，也将推进市场配置资源的改革”。

陈德铭并表示，中国申请加入CPTPP虽然目前还没有得到日本、澳大利亚等国明确支持，但越南、马来西亚等已经明确表示欢迎，相信其他国家最后也会欢迎中国加入。根据测算，中国如果加入CPTPP将使其域内的经济占全球的总量提高到30%以上。

他说：“但是中国加入更高开放水平的CPTPP也有一定的挑战。比如国企问题、跨境电子商务数字流动问题。”

据报道，中国已经制定数据安全法和个人信息保护法，对数据跨境流动有了明确的规定，部分学者担心这与CPTPP实施当中数据流动的表述能否一致。对此，陈德铭表示，其实这些担心不必要，因为个人信息保护法的第38条留有窗口，对国家缔结或参加国际条款规定可以按照其执行，随着全球若隐若现的数据主权之争出现，中国需要尽快在制度性开放上把国内管制与国际协定参与进行统筹考虑。

此外，他还指出，另一个挑战是美国退出后，虽然CPTPP开放度很高，99.9%的工业品实行了零关税的自由流动，但是其占的经济总量只有全球的百分之十几，“所以它是一个小规模的高开放的试验区”。

中国早前已经申请加入《数码经济伙伴关系协定》（DEPA）这一全球首份数字经济区域协定。陈德铭表示，其条款的大部分与中国现行的管理相近，但也有部分比如跨境数据流动等需要通过谈判和改革加以推进，“提出申请加入DEPA这一步具有深远的战略意义，也需要勇气和智慧，更为加入CPTPP的洽谈积累经验”。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于明年1月1日开始生效。陈德铭表示，明年1月1日开始，中国的进口商品大概有25%左右要往零关税降，很多国家对此抱有希望。

中国商务部国际司负责人早前说，中方实施RCEP各项准备目前已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务，包括关税减让、原产地规则等。协定生效后，已核准成员之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零，这意味着各国将在较短时间内兑现货物贸易自由化承诺。

中国国家主席习近平上周在第四届中国国际进口博览会称，中国将深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，积极推进加入CPTPP、DEPA。