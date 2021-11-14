中芯国际称明年12英寸晶圆产能将增两倍

中国芯片龙头企业--中芯国际高管周五表示，公司来年12英寸晶圆产能将增加两倍，北上深新设工厂将于明年贡献24万片/月新产能，其中深圳工厂将于明年下半年量产；公司同日公告揭晓，国家大基金入局88.7亿美元落户上海的临港合资公司项目。

据路透社报道，中芯国际联合首席执行官赵海军在三季度业绩交流会上表示，随着北京、上海和深圳新工厂的落地，公司在来年新增12英寸晶圆产能24万片/月，在现有12万片/月的产能基础上再增两倍；其中，深圳工厂将于明年下半年开始量产。

周五午间，中芯国际发布公告称，已与国家集成电路基金II和海临微订立协议将共同成立临港合资公司，以建设12寸晶圆生产线，项目总投资额88.66亿美元；公司注册资本为55亿美元，三方分别占临港合资公司注册资本66.45%、16.77%和16.78%。

中芯国际今年9月初步披露了该投资项目的信息，仅表示中芯国际拟出资占比不低于51%，上海市政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%，并称“推动第三方投资者完成剩余出资”。今日公告终于揭开了第三方投资者的面纱。

“中芯国际被美国列入‘实体清单’以来，公司的生产经营面临巨大挑战”，赵海军表示，实体清单限制下公司新客户组成中，美、欧、亚客户均有增长。

关于客户增长原因，赵海军解释称，一方面系产业转移，客户希望未来供应链中能有部分实现在地生产；另一方面则是部分公司未能在原代工公司分配到所需产能，于是选择分割其产能分配。

美国总统拜登在本周二表示，美国将继续实施特朗普时代的一项禁令，禁止美国人投资华盛顿所说的由中国军方拥有或控制的中国公司。美国实体被禁止购买或出售目标公司公开交易的证券，其中就包括中芯国际。

中芯国际周四晚间公布最新业绩，第三季净利和营收同比增幅均逾两成，其中营收创历史新高；预计四季度营收环比将增长11至13%，并上调全年营收增长目标至29%左右。

尽管业绩亮眼，但公司股价周五依旧遭遇滑铁卢：A股大幅低开，盘中一度重挫5.9%，至收盘收窄至3.92%；H股盘中一度重挫6.6%，收盘时收窄至3.83%。

其股价波动，或更受其人事变动影响。

公司周四发布业绩的同时公告称，中芯国际副董事长蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人，辞任公司副董事长、执行董事等职务；公司执行董事兼联合首席执行官梁孟松将辞任执行董事职务，继续担任公司联合首席执行官。此外，代理董事长高永岗已辞任公司秘书职务，委任郭光莉及符梅芳担任联席公司秘书。

现年75岁的蒋尚义，曾在台积电先后担任研发副总裁、首席运营官（COO）等职，牵头多项关键节点的研发，使台积电的行业地位从技术跟随者发展为技术引领者。2020年12月，他出任中芯国际副董事长，至其最新宣布辞职，在任时间不足一年。