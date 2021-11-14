中国力争3至11岁人群 在12月底完成疫苗接种

中国国家卫生健康委员会疾控局副局长吴良有说，截至目前，中国3至11岁人群已经接种冠病疫苗8439.5万人，将力争在12月底完成3至11岁人群的全程接种工作。

据中新社报道，中国国务院联防联控机制昨天举行发布会。关于疫苗接种工作，吴良有在会上说，根据今年下半年疫苗接种安排和冬季疫情防控工作需要，将继续推进重点人群的疫苗加强免疫和3至11岁人群的疫苗接种工作，对重点人群要实现“应接尽接”。

“目前，3至11岁人群已经接种8439.5万人，加强免疫已经接种4944万人，我们将力争在12月底完成3至11岁人群的全程接种工作。”吴良有说，同时指导各地合理安排资源，统筹做好流感等呼吸道疫苗接种工作，降低呼吸道传染病和冠病叠加流行风险。

中国教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍说，大、中、小学正按照国家统一部署，稳步推进疫苗接种工作。截至目前，18岁以上学生疫苗接种率已达到95%以上。

王登峰也说，学校要通过科普宣传，让所有学生和家长了解疫苗的安全性、有效性以及个人接种疫苗对整个学校、家庭、个人的保护作用。学校要积极配合做好疫苗接种的各项组织和后勤保障工作，让青少年能够安全、自愿地接种疫苗。