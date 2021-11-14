台空军首支F-16V作战队 下周四成军

台湾空军将现有共141架F-16A/B构改性能提升为F-16V（Block20），数量已达成军标准，下周四（11月18日）将在嘉义空军基地举办首支F-16V作战队成军典礼，将有空中分列式、单机性能展示等，逾15架空中兵力展演。

据台媒中央社报道，空军以“凤展专案”为代号，耗资约新台币1100亿元（约54亿新元）由美国洛克希德马丁（Lockheed Martin）公司与台湾主要军机制造商汉翔，将现有141架F-16A/B升级为F-16V（Block20）；另外，空军也以代号“凤翔专案”，同步向美国采购66架全新F-16V（Block70）战机，未来将部署台东志航基地。

针对凤展专案，台湾军方人士早前受访时说，驻防嘉义的空军四联队至少已接装42架F-16V（Block20）战机，包括作战测评等相关作业均达成军标准，原本订4月举行成军典礼，但受疫情影响，延后至11月18日成军。

据报道，“凤展专案”将现有141架F-16A/B构改性能提升，改良重点在于换装AN/APG-83型先进主动电子扫描阵列雷达（AESA），可以同时执行搜索、追踪并锁定多个目标；另改装新式任务电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统、电战荚舱等，可搭配最新一代的AIM-9X响尾蛇导弹，使F-16战力大跃进。