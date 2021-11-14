中国寻求引领电动车监管 国际车厂希望相关要求更明朗

中国是全球最大的汽车市场，电动汽车的普及也遥遥领先。对于外国汽车制造商来说，在中国卖车可以获得巨大回报，但监管方面的问题也可能非常棘手。

据路透社报道，缺乏透明度、适应新规的准备时间不足，以及“在政策和标准起草过程中的参与度不平等”，是欧盟商会一份报告中列出的对中国汽车监管的主要抱怨。

虽然这份9月公布的基于调查的报告没有举出具体的例子，但报道引述汽车行业消息人士说，该报告凸显了对中国监管程序的不满情绪，以及汽车制造商在适应中国不断扩大的监管权力时感受到越来越多的痛苦，特别是在电动汽车领域。

过去，符合欧盟和美国汽车标准的汽车在满足中国监管机构的要求方面没有太大困难，因为中国的监管机构根据西方的标准来制定自己的规定。

但中国现在正走在电动汽车监管的前沿。这是中国市场规模带来的必然结果--2020年中国电动汽车销量约占全球总销量的40%--也是中国当局有意识地开始在一系列行业中引领国际标准的努力之一。

大众汽车的工程师去年急忙为其ID.4电动SUV重新设计电池组，并为此付出高昂代价，凸显出了中国汽车行业的紧张气氛。

路透社引述两位消息人士说，该电池组之前已经通过了大众和德国政府的热管理测试，但未达到中国拟定的旨在使电动汽车在碰撞后的头五分钟内极不可能起火的要求。

消息人士说，中国政府没有提供关于新标准何时生效的信息，导致了这一问题。但他们补充说，大众汽车总部的固执态度也有责任，因为他们没有意识到中国监管机构已不像过去那样愿意听取大众的观点。

消息人士称，除了派经理到中国工信部和汽车测试机构中国汽车技术研究中心（CATARC），要求澄清该规则何时生效之外，大众还组建了一个工程师团队，花了大约六个月的时间来解决问题。

最后，最初计划的轻型铝制电池包被更重的、采用不同结构设计的铝钢电池包取代，汽车底盘的机械设计也做了调整。

大众汽车在给路透社的一份书面回复中说，ID.4顺利获得了监管部门的批准，其区域团队得到了必要的支持，以满足当地的法律要求，而且公司对不合规情况是零容忍的。

外国汽车制造商高级主管表示，中国当局可以做得更多，让监管过程更清楚透明，较不易出现不受欢迎的意外。

多位海外汽车制造商的高级主管指出，其它抱怨包括，有时只有中国汽车制造商获邀参加有关拟议新规的初步会议，外国车商只有后来才能参加。

去年，中国政府提出了“中国标准2035”，这是一项花了两年时间制定的产业新战略，用意是在国际间制定标准时，中国即使没有占据主导地位，也能拥有重要的话语权。

这套提升标准的计划涵盖的行业范围广泛--从高科技到钢铁到包装、生物技术、以及汽车。

为此，CATARC正在扩大其国际触角。

为了降低出现监管意外的可能，外国汽车制造商正加大对中国研发中心的投资，这将使他们可以加强情报蒐集，并更能掌握中国监管机构最关切的技术要求