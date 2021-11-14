前立委：台湾人走不出去因为打了高端疫苗

台湾前立委孙大千说，台湾人现在出不去，不是因为反莱猪，而是因为打了国际不认可的高端疫苗。

据联合新闻网报道，台防疫指挥中心前天（12日）宣布，打高端的民众若有紧急出境需求，可混打AZ、BNT或莫德纳疫苗。对此，孙大千今天在面簿发文质问，早知如此，何必当初？民进党当时如果不违背专业，护航高端，今天台湾人民又怎会平白无故再打两剂疫苗？

孙大千说，搞了半天，台湾人民不是因为“反莱猪”走不出去，而是因为“打高端”走不出去。

孙大千提出六点疑问。第一，为什么要降低EUA的审查标准，不要求高端做完第三期期中报告？第二，明知不会被国际承认，为何还要下单500万剂的采购量？第三，早就清楚接种高端恐怕不能出境，为何还要鼓励台湾人民踊跃施打？第四，打不完的高端疫苗，政府如何处理？第五，混打是否会出现强烈副作用？第六，如果高端疫苗免疫反应效果普通，那么政府称高端效果良好，不就彻底证明是谎言吗？

另外，国民党立委李德维今天也透过面簿批评，指挥中心的新方案不叫开放“混打”，应该叫“重打”，民众之前接种高端疫苗挨的那一两针，就是“白打”。

李德维批评说，指挥中心自己也坦承，对于打四剂会对人体造成什么风险，不曾做过相关研究，“光是这一点，就是不可原谅的谋财害命”。李德维写道：“高端骗局，差不多该下片了！”

台湾执政的民进党政府此前一直鼓励民众接种自产高端疫苗，但高端疫苗在大部分国家没有获得正式认可，导致民众出境困难，台防疫指挥中心前天（12日）宣布，打高端的民众若有紧急出境需求，可混打其他受认可的疫苗。