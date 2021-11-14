海南计划到2025年基本建成国际旅游消费中心

海南省计划到2025年基本建成国际旅游消费中心，离岛免税品贸易实现倍增。

据新华社报道，海南省发布《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。规划提出，加快推进免税购物、国际医疗、留学海南三大品牌建设，到2025年，吸引境外就医回流50万人次，吸引国际教育消费300亿元（人民币，约63.6亿新元）、回流5万人，离岛免税品贸易实现倍增。

根据规划，海南将从承接海外消费回流、促进消费提质扩容、积极培育新型消费、提升消费供给质量、打造国际一流消费环境等方面发力，到2025年全面建成具有世界影响力的国际旅游消费中心。预期届时海南省旅游业增加值占GDP比重达12%，旅游业对经济增长贡献率达17.8%。

规划明确，在免税购物方面，实现离岛免税商品提货窗口统一、监管统一、客服统一。新增离岛免税城市和免税店。推动岛内居民日用消费品“零关税”政策落地实施，岛内居民日用消费品免税店覆盖全岛各市县。

在国际医疗方面，支持博鳌乐城国际医疗旅游先行区引进和培育一批技术水平先进、市场号召力强的医疗机构。引导区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国入境人员在博鳌乐城国际医疗旅游先行区诊疗。

在国际教育方面，鼓励开展中外合作办学，吸引境外教育机构在海南注册离岸公司。推动设立独立法人的医学健康类中外合作办学机构，引进国内知名高校在海南建立国际学院。探索实施涉外考试项目。