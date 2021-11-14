新疆唯一女常委兼任新疆统战部长

刚当选为新一届新疆党委常委的祖木热提·吾布力，据报已兼任新疆自治区党委统战部部长。身为新疆目前唯一女常委的她，也是中国最年轻的省级统战部长。

据新疆统一战线网消息，11月1日下午，新疆自治区统战系统召开学习贯彻自治区第十次党代会精神专题会议。自治区党委常委、统战部部长祖木热提·吾布力出席会议并讲话。这意味着，祖木热提·吾布力已兼任自治区党委统战部部长。

此前，新疆党委统战部部长岗位已空缺三年多。前任肖开提·依明于2018年1月已升任新疆人大常委会主任。

《北京青年报》微信公众号政知圈指出，祖木热提·吾布力履新后，中国女性省级党委统战部部长升至七人，最年轻的就是祖木热提·吾布力。

现年56岁的祖木热提·吾布力，新疆喀什人，维吾尔族，1982年毕业于喀什财贸学校物价专业，长期在新疆工作。

2001年1月，她由喀什地区百货公司副经理转任喀什市委常委，由此转入仕途，后历任市纪委书记、英吉沙县县长、喀什地区行署副专员等；2017年转任哈密市长。

今年1月，在担任哈密市市长期间，祖木热提·吾布力曾发表署名文章《蓬佩奥，“政治病毒”的化身》。她在文中写道：“在我工作的新疆哈密市，任何一个普通家庭的真实故事都在击穿蓬佩奥的谎言。”

后来在2月，祖木热提·吾布力升任新疆人大常委会副主任，是新疆人大常委会中唯一的女副主任。而在10月的新疆党委换届中，她接替年近60岁的时任新疆党委宣传部长田文，成为新疆党委唯一的女常委。