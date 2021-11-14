民进党全代会宣示拼补选 蔡英文授旗给林静仪

民进党于台中市第二选区立委补选提名前立委林静仪参战，今天全代会也安排台湾基进党前立委陈柏惟为林静仪加油，象征与友党携手合作拼补选，党主席蔡英文并授战旗给林静仪。

综合《联合报》、中时新闻网、中央社报道，民进党全代会今天在台北国际会议中心登场，主题是“稳健执政、台湾有力”。身兼党主席的台湾总统蔡英文开幕致词，副总统赖清德、行政院长苏贞昌等人都与会，全党总动员展现团结气势。

民进党也邀请友党参与开幕式，包括陈柏惟、基进党主席陈奕齐，以及无党籍立委林昶佐。

陈柏惟上个月底被罢免后，民进党已于台中市第二选区立委补选提名林静仪参战。在今天举行的全代会上，也特別安排陈柏惟上台为林静仪加油，陈柏惟将手套与棒球交给林静仪，蔡英文并授战旗给林静仪。

林静仪在会前受访时说，这次选举不是她个人的选举，而是民进党、基进党回应地方选民的期待，共同打的选战。她并说：“相信基进跟民进党团结打赢这场选战，才是支持者最乐见的事情。”

陈奕齐在受访时表示，在陈柏惟罢免案过程中，惊觉台湾民主受到挑战；为了捍卫台湾民主，应该在年底公投和明年1月补选中，让这些利用台湾民主工具的恶势力就此止步，他强调，这也是台湾基进党今天参加民进党全代会最主要的意义。

陈柏惟10月23日被罢免后，依台湾选罢法规定，出缺日起三个月内需完成补选投票，届时立委补选可能出现蓝、绿、白对决局面。目前，国民党前立委颜宽恒已确定参选，台北市长柯文哲率领的民众党预料也会派出人选。