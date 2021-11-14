民进党全代会通过2022提名规则 六都由蔡英文征召

民进党全代会今天通过2022年直辖市与县市长提名特別条例，成为民进党处理明年九合一地方选举提名依据。民进党六都直辖市长提名候选人由党主席蔡英文依征召办法提名，执政任期将届满的基隆市、新竹市、屏东县，将办初选。

据台媒中央社报道，民进党全代会今天下午在台北国际会议中心登场，并通过2022年直辖市与县市长提名特別条例，依此规定，直辖市长提名候选人由党主席依征召办法提名，经中执会通过后征召，其征召办法由中执会另订定之。

非直辖市县市长提名候选人的产生方式则有三种，分別是执政任期尚未届满县市，其县市长提名候选人，由党主席提名经中执会通过后征召；非执政县市，其县市长提名候选人，经征询、协调后产生单一适当人选，由党主席提名经中执会通过后征召；执政任期两届届满县市，其县市长提名候选人，依公职候选人提名条例第9条规定办理提名初选。

民进党目前七个执政县市当中，基隆市、桃园市、新竹市、屏东县即将执政届满；高雄市、台南市、嘉义县三首长拼连任。依据全代会通过的2022年提名特別条例，未来基隆市、新竹市以及屏东县三县市将办初选，六都直辖市由党主席依征召办法提名。

另外，民进党全代会也通过2022年直辖市议员提名特別条例，直辖市议员新住民、新人、以及35岁以下年轻人民调有加权，同时通过“政二代条款”，现任或曾任总统、副总统、立法委员、直辖市长、县市长、直辖市议员、直辖市山地原住民区长配偶、三亲等内亲属，其参选选区与所列公职所属选区相同或部分重叠者，不列入民调加权范围。

民进党秘书长林锡耀说，2022直辖市议员提名特別条例是为鼓励新人、青年世代及新住民党员参选，以利培育新进人才，增添多元声音。