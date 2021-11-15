中国最大银行贪污案 嫌犯许国俊外逃20年被遣返回中国

被称为中国史上最大银行贪污案的三名主犯中，最后一名在逃嫌犯、曾任中国银行开平支行行长的许国俊，在外逃20年后，昨天被强制遣返回中国。

据中共中央纪委国家监委网站消息，昨天在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，外逃20年的许国俊被强制遣返回中国。

许国俊是中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款，2001年外逃美国；余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币（约4亿多新元）。

中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果。

据《新京报》旗下微信公众号“政事儿”报道，中国银行开平支行案发生在2001年10月，当时震惊全中国。

当年，许超凡，伙同余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元（约6.56亿新元），这起案件也被称为中国1949年后最大的银行贪污案。

据报道，三人一同先逃到香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。不过，许超凡于2003年被美国羁押，并于2009年在美被判处有期徒刑25年。2018年7月，他被强制遣返回中国。

今年10月，广东省江门市中院对许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决，不上诉。

至于余振东，他则在2004年4月自愿回中国受审，并被判处十二年有期徒刑。